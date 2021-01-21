Кабмін терміново розгляне питання звільнення заступника Уруського - Шмигаль

Уряд зранку в четвер збереться на позачергове засідання для розгляду питання звільнення з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В четвер зранку уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав - в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - зазначив глава Кабміну.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що патрульні поліцейські зупинили заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Чоловік, схожий на Немілостівого, нібито відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть зчинив бійку з патрульними.