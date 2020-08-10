Уряд призначив Уруському чотирьох заступників

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив низку розпоряджень щодо кадрових призначень у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомляє Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Фейсбуці.

"Було проведене позачергове засідання Кабміну, під час якого урядовці прийняли низку розпоряджень про кадрові призначення у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зокрема, було вирішено призначити: Іващенка Валерія Володимировича — першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Немілостівого Віталія Олександровича — заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Петровського Юрія Олександровича — заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції; Коваленка Тараса Васильовича — заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - повідомив Мокан.

За його словами, також було протокольне рішення щодо призначення Ігоря Яковлєва на вакантну посаду державного секретаря цього відомства (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Він – доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики.

В інтерв'ю журналістам Уруський заявив, що в штаті очолюваного ним відомства - до 300 працівників, а заступниками очільника міністерства після перевірок мають стати Валерій Іващенко, Віталій Немілостівий, Тарас Коваленко та Юрій Петровський.