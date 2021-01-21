П’яне водіння і штовханина: поліція розповіла про скандал із заступником Уруського

У столиці чоловік, який представився заступником міністра з питань стратегічних галузей та промисловості, керував автомобілем у нетверезому стані та влаштував штовханину з поліцією.

Як передає Укрінформ, про це інформує Патрульна поліція у Фейсбуці.

Зазначається, що пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив авто Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме - порушив вимоги дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом".

«Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом», - уточнили патрульні.

Під час розгляду адмінсправи за порушення ПДР, водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового авто ключі від свого авто та повідомив, що він іде з місця пригоди.

Зі свого боку патрульні наказали водієві залишатися на місці, однак той не реагував, а натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг.

Патрульні, у свою чергу, згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", одягли на громадянина кайданки.

Зазначається, що на водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання.

Наразі адмінматеріали направлені до суду, який прийме рішення у цій справі.

«Фрази "я заступник міністра", "а ви знаєте, хто мій дядько", "поговоріть по телефону" та подібне - ніяк не діє на патрульну поліцію. Існує буква Закону — існує відповідальність за порушення», - відзначили в поліції.

Зі свого боку, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що порушника звати Віталій Немілостівий.

«Нещодавно із заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, яка пов’язана із кричущим порушенням ним правил дорожнього руху та неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України. Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу», - уточнив віце-прем’єр.

Уруський вважає, що «така безвідповідальна поведінка з боку Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра».

«А тому найближчим часом мною та урядом будуть прийняті всі необхідні кадрові рішення», - зазначив віце-прем’єр.

Як повідомлялося, Немілостівого призначили заступником Уруського 10 серпня.

За даними ЗМІ, Немілостівий — колишній перший заступник міністра промислової політики в урядах Тимошенко (2007-10 роки) та Азарова (2010-2011 роки), а також народний депутат України (2012-14 роки).