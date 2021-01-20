Маркарова привітала США з новим президентом

Ексміністр фінансів Оксана Маркарова, яка невдовзі має бути призначена на посаду посла України у США, привітала нового президента Джо Байдена з інавгурацією та заявила, що Америка успішно склала тест на відданість принципам демократії.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці.

«Вітаю Америку з новим Президентом, а нас – із тим, що США залишаються надійним стратегічним партнером України у ключових пріоритетах – захисту нашої територіальної цінності, встановленні верховенства права, протидії агресії з боку РФ та поглибленні економічної співпраці», - йдеться у дописі.

Маркарова додала: «Ці вибори в Америці, окрім волевиявлення народу, стали тестом для демократичних інституцій США на міцність і відданість принципам незалежно від партійної приналежності. І Америка на радість нам, її друзям, цей тест успішно склала і ще раз показала себе одним з лідерів демократичного світу. Президент Байден також вірно сказав, що «перемога демократії і справедливість для всіх - це справа не однієї людини і не кожного з нас, а усіх нас разом». Це правда і для нашої України».

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква підтвердив, що агреман на призначення Оксани Маркарової послом України в США отримано та спрогнозував, що указ про призначення буде підписаний після інавгурації новообраного Президента Джо Байдена.

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Коментуючи зміну посла України у Вашингтоні, заступник керівника ОП нагадав, що нинішній очільник українського диппредставництва у Вашингтоні Володимир Єльченко до цього більш як чотири роки працював постійним представником України в ООН і вже понад рік пропрацював у Вашингтоні. Єльченко, за словами Жовкви, буде відкликаний до Києва і займеться подальшою дипломатичною діяльністю.

Україну на інавгурації президента США Джо Байдена, яка відбулася 20 січня, офіційно представляв посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.