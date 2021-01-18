Указ про призначення Маркарової послом у США з’явиться найближчим часом – ОП

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква прогнозує, що указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США буде підписаний після інавгурації новообраного Президента Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це Жовква заявив у інтерв’ю ТСН.

Він зазначив, що кандидатура Маркарової була погоджена Президентом України, після цього було направлено ноту на отримання агреману, тобто згоди США на прийняття цієї кандидатури як посла України.

«Такий агреман отримано, про що вже також йшлося у пресі. Хоча, як правило, такі речі не озвучуються…

Відповідно останнім етапом є видання указу Президента України про призначення послом України конкретної людини. Такий указ найближчим часом з’явиться. Думаю, що це, логічно, буде вже після проведення інавгурації (Президента Байдена. – ред.)», - сказав Жовква.

Коментуючи зміну посла України у Вашингтоні, заступник керівника ОП нагадав, що нинішній очільник українського диппредставництва у Вашингтоні Володимир Єльченко до цього більш як чотири роки працював постійним представником України в ООН і вже понад рік пропрацював у Вашингтоні.

«Тому це нормальна історія, п’ять років — середній термін для ротації посла. Ви знаєте, в дипломатії є такий термін, принцип, що кожен підлягає ротації. Тому, в даному випадку, посол Єльченко, який є високим професійним фахівцем і одним із найкращих наших дипломатів, буде відкликаний до Києва і займеться подальшою дипломатичною діяльністю», - зазначив Жовква.

Як повідомляв Укрінформ, Україну на інавгурації президента США Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.