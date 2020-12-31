Кулеба заявляє, що призначити Маркарову послом у США - його ідея

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що ідея призначити Оксану Маркарову послом України в США належить йому, оскільки ця кандидатура ідеально вписалася в уявний портрет посла України у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це міністр сказав в інтерв’ю ТСН.

«Це був складний процес вибору. Я мав декілька критеріїв до майбутнього посла. Сталося так, що Оксана Маркарова ідеально вписалася в уявний портрет посла України у Вашингтоні», - зауважив Кулеба.

За його словами, послами у Сполучених Штатах працювали різні люди – «був і представник великого бізнесу, було політичне призначення, були кадрові дипломати…».

«Я вдячний кожному за ту роботу, яка здійснювалася у Вашингтоні. Але перед тим як пропонувати Президентові кандидатуру Оксани Маркарової, я багато говорив безпосередньо з Оксаною, і запевняю вас, що вона дуже орієнтована на збалансований розвиток відносин зі США і повністю це усвідомлює. До речі, можу вам чесно сказати, дуже позитивну реакцію викликало її номінування навіть у США. Ніхто там не боїться, що вона займатиметься лише фінансовим блоком… Ми вже отримали агреман на Оксану, і це безпрецедентно швидке отримання агреману на українського посла з Вашингтона», - акцентував очільник МЗС.

Стосовно того, коли Маркарова поїде до США, Кулеба заявив: «Ми хочемо, щоб вона поїхала туди якнайшвидше».

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін 30 грудня заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів Маркарової послом у США.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що в Офісі Президента схвалено рішення замінити посла України в США Володимира Єльченка і призначити на цю посаду Маркарову.