Кулеба - про поїздку Зеленського на інавгурацію Байдена: Запрошень ще не отримав ніхто

Сполучені Штати Америки ще визначаються з форматом інавгурації 46-го президента Джо Байдена, тож запрошень на неї ще ніхто не отримував.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН у відповідь на запитання щодо отримання запрошення президентом Зеленським.

«Ще ніхто у світі не отримав запрошення на інавгурацію 46-го президента США. Тому що формат інавгурації все ще визначається. Ми не знаємо, що вирішать Сполучені Штати. Але інавгурація відбуватиметься в умовах пандемії, і ми, безумовно, сприймемо те рішення і той формат, який буде затверджено Вашингтоном», - сказав дипломат.

Він також зазначив, що майбутній візит українського президента до Вашингтона залишається на порядку денному.

«Це питання завжди на порядку денному: і візит нашого президента туди, і візит їхнього президента сюди… Цього року візит не відбувся, та водночас у нас було багато позитивних результатів в українсько-американських відносинах. Я переконаний, коли президент Зеленський зустрінеться з президентом Байденом, вони знайдуть спільну мову. Байден побачить у Зеленському щирість щодо справи трансформації України. І я вірю, що це будуть хороші відносини», - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація нового президента США Джо Байдена запланована на 20 січня 2021 року у Вашингтоні. Однак кількість гостей на ній буде обмежена через пандемію.