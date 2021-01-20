Кабмін продовжив дію санкцій щодо Малі та Ємену

Кабінет Міністрів продовжив застосування персональних спеціальних економічних санкцій згідно з резолюціями Ради безпеки ООН щодо Республіки Малі та Республіки Ємен.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідні розпорядження уряд ухвалив на засіданні 20 січня без обговорення.

Зокрема, щодо Республіки Ємен дію персональних санкцій продовжено на 26 лютого, а щодо Республіки Малі - до 31 серпня.

Як зазначається у пояснювальних записках до розпоряджень, персональні санкції забороняють в’їзд в Україну або транзит її територією особам, визначеним Комітетом Ради безпеки ООН, перелік яких додається.

Проєкти розпоряджень були розроблені з метою імплементації до національного законодавства відповідних резолюцій Ради безпеки ООН.

Як повідомлялося, санкції Радбезу ООН проти Ємену щорічно продовжується з 2014 року через тривалий військовий конфлікт у країні.

Санкції проти Малі були запроваджені у 2017 році і стосувалися посадовців, які перешкоджають просуванню мирного процесу в країні.