Очільник МЗС і голова ОБСЄ полетіли на Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вилетіли у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Твіттері.

«Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ)», - написав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, чинна голова ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.