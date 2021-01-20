Кандидат у міністри оборони США назвав пріоритетом підтримку України

Підтримка України у сфері безпеки й оборони на тлі її протистояння агресії РФ залишатиметься пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

Про це у розгорнутому коментарі перед слуханнями в Сенаті США заявив кандидат на посаду глави Пентагону Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Підтримка США у сфері безпеки з метою нарощування потенціалу українських сил має залишатися пріоритетом», - наголосив Остін.

Він зазначив, що «твердо підтримує проведення навчань, забезпечення обладнанням та консультативну підтримку, аби допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність в умовах тривалої агресії РФ».

Остін також підкреслив, що виступає за надання летальної допомоги, «щоб забезпечити Україну озброєнням, необхідним для захисту». З цією метою він пообіцяв у разі затвердження на посаді продовжувати активно оцінювати потреби України в допомозі та при потребі вносити корективи. І водночас наголосив на необхідності досягнення Україною «сталого прогресу у сфері управління та антикорупційних реформ».

Коментуючи перспективи відносин з РФ, кандидат на посаду глави Пентагону підкреслив: основна мета має полягати в тому, «щоб стримувати РФ від дій проти життєво важливих інтересів США».

Остін уточнив, що це має досягатися, зокрема, «шляхом захисту наших союзників від воєнної агресії та посилення можливостей наших партнерів». Він також наголосив, що в разі затвердження твердо захищатиме інтереси та цінності США та при цьому «залишатиме відчиненими двері для ширшої співпраці з Росією у сферах, які становлять взаємний інтерес».

До таких сфер Остін відніс контроль над стратегічними озброєннями, боротьбу з тероризмом, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та припинення конфліктів у районах, де військові обох країн діють у безпосередній близькості один від одного.

У вівторок комітет з питань збройних сил Сенату США провів слухання з кандидатом на посаду міністра оборони Ллойдом Остіном. Для затвердження його на посаді верхня палата американського Конгресу має провести спільне голосування.

Фото: Carlos Bongioanni/Stars And Stripes