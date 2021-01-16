Степанов провів нараду зі «слугами народу» - говорили про вакцинацію

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів нараду з депутатами фракції «Слуга народу» щодо вакцинації населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі народний депутат від монобільшості Олександр Качура.

За словами парламентарія, під час наради Степанов пообіцяв почати вакцинацію населення вже в середині лютого.

Качура додав, що під час першого етапу вакцинації буде імунізовано 367 тисяч українців: лікарі, військові в зоні ООС, мешканці будинків для людей літнього віку.

Другий етап вакцинації може розпочатися наприкінці березня.

Парламентарій додав, що під час наради обговорювали закупівлю вакцин. Міністр підтвердив домовленості про закупівлю нових вакцин, «однак вони є конфіденційними». «Також конфіденційними є походження товарів та їхня вартість», - додав депутат.

Щодо контракту на закупівлю китайської вакцини Sinovac, то, за словами Качури, Максим Степанов запевнив, що в разі недоведення ефективності вакцини, її не будуть купувати.

Як відомо, оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

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Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 млн українців.