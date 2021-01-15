Рада має проголосувати за скорочення кількості депутатів у січні – Совгиря

Законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів має потрапити на голосування в сесійну залу ВР на останньому пленарному тижні січня — до початку наступної сесії парламенту.

Як передає Укрінформ, на цьому акцентувала заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24".

"В сесійну залу він(законопроєкт №1017 - ред.) має потрапити на останньому пленарному тижні в січні. Тому що вимога Конституції — це те, що законопроєкт має бути схвалений на наступній черговій сесії. Саме ця наступна чергова сесія в розумінні Конституції — це січень цього року", - сказала Совгиря.

За її словами, прогнозувати, чи назбирається необхідні 300 голосів для ухвалення законопроєкту в цілому, можна буде після проведення консультацій з усіма депутатськими фракціями і групами.

Як повідомлялося, Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому як закон законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".

16 грудня 2019 року Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

4 лютого ВР попередньо схвалила законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

В українців, зокрема, запитували, чи підтримують вони скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300. Згідно з результатами опитування, таку пропозицію підтримують 89,60% респондентів, проти — 7,12%.