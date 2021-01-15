ТКГ проведе засідання 21 січня – про що говоритимуть

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 21 січня у режимі відеоконференції, йому передуватимуть засідання робочих груп.

Як передає Укрінформ, графік засідань оприлюднила у Фейсбуці українська делегація для участі в ТКГ.

Згідно з графіком, у понеділок, 18 січня, відбудеться відеоконференція робочої групи з безпеки, 19 січня - відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної та економічної робочих груп.

"Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на порядку денному засідань - імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту.

Зокрема, йдеться про безпеку в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення та оновлення плану розмінування. Окрім того, обговорюватиметься продовження розробки плану спільних кроків, відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Швеції, чинний голова ОБСЄ Анн Лінде здійснить свій перший закордонний візит у новій ролі до України наступного тижня. Вона планує зустрітися з представниками української влади, а також зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Грау.