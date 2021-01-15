МЗС України та Німеччини домовилися про політичні консультації

Міністерства закордонних справ України та Німеччини незабаром проведуть політичні консультації в Берліні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Разом з послом Німеччини Анкою Фельдгузен обговорили перспективи двосторонніх заходів на 2021 р. Вже незабаром відвідаю Берлін для проведення політичних консультацій на рівні МЗС", - написав Боднар.

Разом з послом Німеччини @AnkaFeldhusen обговорили перспективи двосторонніх заходів на 2021 р. Вже незабаром відвідаю Берлін для проведення політичних консультацій на рівні МЗС. Окрему увагу приділили чутливим історичним питанням, у т.ч .спільне вшанування роковин Бабиного Яру pic.twitter.com/XZbOQ7OvFx — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) January 14, 2021

За його словами, окрема увага була приділена чутливим історичним питанням, у тому числі спільному вшануванню роковин трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляв Укрінформ, посол України у ФРН Андрій Мельник у коментарі агентству назвав хибними подвійні стандарти в підходах до вшанування пам’яті жертв нацистського режиму. Дипломат заявив, що у Києві з великим оптимізмом сприйняли історичне рішення Бундестагу від 9 жовтня 2020 року про спорудження у німецькій столиці «Центру документації, просвіти та пам‘яті жертв Другої світової війни й нацистської окупації», який служитиме вшануванню і мільйонів українських жертв гітлеризму.

Водночас, коментуючи ухвалене німецьким парламентом 30 жовтня минулого року ще одне важливе рішення - про створення окремого пам‘ятника польським жертвам війни, посол висловив «велике розчарування», оскільки депутати Бундестагу відмовилися підтримати ініціативу Києва щодо такого ж гідного вшанування 8 мільйонів українських жертв нацизму. За словами Мельника, українська сторона продовжуватиме наполягати на рівноправному підході до вшанування жертв нацистської окупації.