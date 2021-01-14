Україна, Грузія та Молдова говорять з ЄС в один голос - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна, Грузія та Молдова є найбільш амбітними східними партнерами Європейського Союзу.

Про це він сказав під час відеозустрічі очільників МЗС України, Грузії та Молдови у форматі «Тріо асоційованих партнерів ЄС», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу українського Міністерства закордонних справ.

Учасники зустрічі, зокрема відзначили єдність трьох асоційованих з ЄС держав у баченні стратегічного майбутнього Східного партнерства і наявність багатьох сфер спільного інтересу у контексті інтеграції України, Грузії й Молдови з ЄС.

«Важливо, що три наших держави говорять з Європейським Союзом одним голосом, який набагато сильніший, ніж голос кожного поодинці. Східне партнерство має бути інструментом, який сприяє реалізації європейських прагнень наших держав, асоційованого тріо найбільш амбітних східних партнерів ЄС», — підкреслив Кулеба.

Міністри підтвердили налаштованість спільно працювати над розвитком ініціативи поглиблених діалогів у форматі «ЄС + асоційовані партнери» на основі принципу диференціації, зокрема у сферах імплементації поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі та секторального зближення з ЄС.

Керівники МЗС погодилися, що інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та перспектива поширення «чотирьох європейських свобод» для зацікавлених і підготовлених держав-партнерів мали б стати амбітними стратегічними цілями у рамках Східного партнерства.

Міністри також спільно наголосили на важливості розвитку безпекового виміру співробітництва у рамках Східного партнерства, з огляду на наявні загрози й виклики для суверенітету і територіальної цілісності східних партнерів.

Як повідомлялося, Східне партнерство — ініціатива ЄС, яка продовжує східний напрям Європейської політики сусідства — була започаткована 2009 року. До неї увійшли Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан і Білорусь.

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Рішення про проведення у 2021 році Шостого саміту ініціативи ЄС «Східне партнерство» було ухвалене за результатами відеоконференції лідерів Східного партнерства у червні 2020 року. Очікується, що на саміті буде узгоджений новий пакет очікуваних досягнень у рамках Східного партнерства на наступні роки.