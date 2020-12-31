Кулеба: Наразі немає ознак, що Грузія відірветься від України в питанні отримання ПДЧ
Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН.
Кулеба висловив переконання, що на саміті НАТО восени 2021 року «сто відсотків буде підтверджена політика відкритих дверей».
«Ні в кого немає сумнівів, що Україна і Грузія є особливими партнерами, максимально наближеними до Альянсу… Що стосується Грузії. У мене наразі немає індикаторів, що Грузія відірветься від України в питанні ПДЧ», - сказав Кулеба.
Водночас він зауважив, що «зради не буде», навіть якщо Грузія отримає ПДЧ раніше за Україну.
«Я вважаю, що зради не буде у будь-якому разі. Об’єктивно, Грузія раніше стала учасником програми розширених можливостей НАТО. Вони вже дуже серйозно заглибилися в ті сфери, в які ми лише починаємо заглиблюватися. Я вам більше скажу, якщо Грузія першою отримає ПДЧ, це лише зміцнить наші позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним. Якщо отримаємо одночасно - теж чудово», - зазначив очільник МЗС.
У цьому контексті Кулеба висловив застереження, що «не треба перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання».
«Є нормальний політичний процес. Нас цікавить кінцева мета. А кінцева мета - це Україна як держава-член Північноатлантичного альянсу», - наголосив міністр.
Як повідомлялося, НАТО у червні надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.