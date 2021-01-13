Україна вшановує пам’ять полеглих за незалежність Литви — Зеленський

Україна вшановує пам’ять загиблих за свободу та незалежність Литви.

Про це написав Президент Володимир Зеленський у Твітері з нагоди Дня захисників свободи Литовської Республіки, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні Литва відзначає День захисників свободи. Україна вшановує пам’ять полеглих за свободу та незалежність братньої Литви. Україна і Литва разом!” - написав він.

13 січня у Литві відзначають День захисників свободи на вшанування пам’яті загиблих під час радянської військової операції, проведеної 1991 року, після того, як країна проголосила незалежність від СРСР. Саме 13 січня 1991 року радянські десантники на танках намагалися захопити телецентр у Вільнюсі.

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Їм завадили десятки тисяч цивільних. Військові почали стріляти в неозброєних людей - 14 з них загинули, 700 дістали поранення.

Фото: Офіс Президента