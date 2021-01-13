Уряд планує схвалити Концепцію космічної програми і низку економічних питань

Кабінет Міністр на засіданні у середу може схвалити Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021―2025 роки.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, доповідатиме це питання віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс на розгляд колег проєкт постанови про внесення змін до порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запропонував учасникам засідання затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (SТЕМ-освіти) до 2027 року.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вніс на затвердження фінансового плану Державного підприємства обслуговування повітряного руху на 2021 рік, а також питання про передачу рухомого складу до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціював внесення змін до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Також на засіданні уряду може бути затверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній галузі.

Міністри планують погодити підписання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. С.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди.

Урядовці також можуть ухвалити рішення про передислокацію військової частини А2298 Збройних Сил.

Учасники засідання планують визначити уповноважений банк, який обслуговуватиме поточні рахунки зі спеціальним режимом використання і додаткові поточні рахунки зі спеціальним режимом використання учасників процедури погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

У порядку денному – також питання про списання державного майна.

Урядовці мають погодити проєкт указу Президента про внесення змін до положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, а також проєкт розпорядження щодо призначення керівника Міністерства енергетики Юрія Вітренка главою делегації для участі в одинадцятій сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRЕNА).

Учасники засідання погодять низку проєктів законів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до закону про насіння і садивний матеріал, а також зміни до деяких законодавчих актів щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.