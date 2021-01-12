Разумков обговорив із Санду боротьбу з корупцією та Донбас

Україну та Молдову об’єднує не тільки спільний кордон та минуле, а й європейське майбутнє та виклики сьогодення.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на посилання пресслужбу ВР, про це сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі з президентом Республіки Молдова Маєю Санду.

Під час заходу сторони обговорили питання щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету, впровадження системних реформ та перспективи міжпарламентської співпраці.

Разумков зауважив, що перед обома країнами сьогодні стоїть низка складних викликів. “Територіальна цілісність і для нашої, і для вашої країни - не просто слова. Це те, за що ми боремося впродовж багатьох років”, - наголосив він.

Голова ВР зазначив, що попри зусилля Президента України, Верховної Ради, міжнародних партнерів на лінії зіткнення продовжують гинути військовослужбовці та мирні громадяни.

Разумков та Санду також обговорили роботу антикорупційних органів в Україні. “Не можу сказати, що мене як громадянина влаштовує результат роботи антикорупційних органів”, - зазначив Голова ВР і наголосив, що їхня діяльність для багатьох є стримуючим фактором. Він також розповів про кроки, які здійснює український парламент для забезпечення ефективної діяльності антикорупційних органів.

Разумков висловив сподівання, що невдовзі взаємодія між парламентами України та Молдови отримає новий поштовх для активізації співробітництва.

Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост президента Молдови.

Фото: rada.gov.ua