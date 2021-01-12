Шмигаль зустрівся із Санду: про що говорили

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із президентом Республіки Молдова Маєю Санду реалізацію низки спільних проєктів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Україна й Молдова мають спільні євроінтеграційні прагнення, зокрема, синхронізацію у 2023 році енергетичних систем з європейською континентальною мережею ENTSO-E. Ми також маємо спільні питання енергетичної стабільності й незалежності наших країн у частині збалансування енергоринку й поставки газу», - сказав Прем’єр-міністр.

Зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із президентом Молдови Маєю Санду / Фото: Урядовий портал

Як підкреслив Шмигаль, особливо важливо відновити позитивну динаміку двосторонньої співпраці між Україною та Молдовою. Зі свого боку Санду наголосила, що максимально сприятиме тісному співробітництву на користь громадян обох країн.

Прем’єр також зазначив, що Україна готова якнайшвидше відновити діяльність Спільної міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

«За результатами нашої зустрічі буде доручено очільнику Комісії з українського боку, віцепрем’єр-міністру Олексію Резнікову почати підготовку до проведення чергового засідання й підготувати порядок денний», - відзначив глава уряду.

Шмигаль також погодився, що Україні та Молдові варто активізувати процес підготовки до підписання Протоколу про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю в частині гармонізації правил походження товарів відповідно до Регіональної конвенції про пан'євро-середземноморських преференційних правил визначення походження. За його словами, Україна розраховує, що переговори делегацій з узгодження проєкту Протоколу зможуть початися в найкоротші терміни.

Прем’єр-міністр та Президент Молдова обговорили і питання протидії поширенню COVID-19. Шмигаль зазначив, що Україна веде активні перемовини з міжнародними партнерами та всесвітньою ініціативою COVAX, щоб отримати дози вакцин якнайшвидше.

Читайте також: Зеленський і Санду домовилися про швидкісний автокоридор між Києвом і Кишиневом

«Також є можливість перемовин із нашими європейськими партнерами щодо отримання вакцини в рамках «Східного партнерства». Ми готові спільно продовжувати роботу з Європейським Союзом щодо закупівлі, поставки створення відповідної інфраструктури щодо забезпечення вакцинування наших громадян», - наголосив глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що Україна та Молдова мають спільний товарообіг та бізнес-проєкти, які потрібно підтримувати та розвивати. Зокрема, шляхом започаткування нових проєктів, у тому числі в енергетичній сфері.

Шмигаль та Санду також обговорили спільні інфраструктурні проєкти. Зокрема, будівництво мостового переходу через річку Дністер та подальше будівництво через перехід сучасної євромагістралі, покращення якості роботи пунктів пропуску та належне функціонування Дністровського комплексного гідровузла.

Читайте також: Україна і Молдова домовилися пришвидшити програми євроінтеграції

Прем’єр-міністр подякував Президенту Молдови за підтримку суверенітету України та наголосив, що Україна незмінно підтримує територіальну цілісність Молдови в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Молдова Мая Санду 12 січня перебуває в Україні з офіційним візитом.