Кулеба назвав недоречними «менторські нотки» Лукашенка щодо Зеленського

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на недоречність менторського тону з боку Олександра Лукашенка у висловлюваннях про Президента України Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "1+1", коментуючи нещодавні заяви Лукашенка.

"По-перше, Президента України немає сенсу нічому повчати, тим більше Олександру Лукашенку. Наш Президент є самодостатньою політичною фігурою, і оці всі менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними", - наголосив Кулеба.

За словами міністра, Лукашенко "відомий персонаж, він завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями".

"Але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі. Це можете вважати офіційною реакцією (на слова Лукашенка. – ред.)", - зауважив очільник МЗС.

Кулеба також вкотре наголосив, що позиція України стосовно Білорусі залишається незмінною з початку політичної кризи в цій країні.

"Ми були, є і будемо на боці дружнього нам і дуже близького білоруського народу", - запевнив міністр.

Як повідомлялося, раніше Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що "не тримає зла" на "молоду людину і молодого президента" Зеленського, і назвав його "людиною, здатною до навчання".