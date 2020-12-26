Прикордонники пояснили, чому слова Лукашенка про зброю з України – «казки»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповідає "казки" про начебто контрабанду зброї з України, щоб відвернути увагу від ситуації всередині своєї держави.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, коментуючи нещодавню заяву Лукашенка.

Демченко відзначив, що подібні маніпулятивні заяви Лукашенка ніколи раніше не підтверджувалися.

На запитання, чому Білорусь намагається маніпулювати темою контрабанди зброї з України, речник Держприкордонслужби відповів: "Найімовірніше, такими заявами вони хочуть відвернути увагу від внутрішньої ситуації у своїй країні. На моїй пам’яті щонайменше три заяви були зроблені в подібному ключі саме Лукашенком. Але в жодному випадку не було отримано підтвердження таким словам. Натомість ми спостерігаємо зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю як минулого року, так і цього. За 11 місяців цього року лише 48 одиниць зброї було виявлено на кордоні з Білоруссю. Разом із тим, якщо її кваліфікувати, то це більше травматична зброя, мисливська, при тому що 10 одиниць везли з території Білорусі".

Читайте також: Федерацію з хокею просять позбавити Білорусь права на чемпіонат світу

Як повідомляв Укрінформ, Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка про буцімто завезення у Білорусь великої кількості зброї з України.

Речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи Укрінформу заяву Олександра Лукашенка, сказав: «Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про «зброю з України», чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу». Він відзначив, що Україна не є ворогом Білорусі та засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно затримані члени «групи Миколи Автуховича» начебто готували теракти «по всій країні» і везли «тоннами зброю через Україну», але білоруські спецслужби «всі їх канали розкрили».