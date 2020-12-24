Федерацію з хокею просять позбавити Білорусь права на чемпіонат світу

Члени Конгресу США і парламентарії ряду європейських країн, зокрема України, звернулися з відкритим листом до Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) з проханням позбавити Білорусь права проводити чемпіонат світу з хокею в 2021 році.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«У Білорусі пройшли президентські вибори, які відтоді були визнані в усьому світі сфальсифікованими. Протестувальники, журналісти і представники громадянського суспільства зазнали безпрецедентного насильства з боку Олександра Лукашенка та уряду, нині нелегітимного, який він очолює. Ми приєднуємося до них у вимозі понести відповідальність за ці злочини», - йдеться в листі.

Автори листа просять переглянути можливість проведення наступного року чемпіонату світу з хокею в Білорусі, оскільки ця країна, «як і будь-яка інша країна, яка не уособлює етику спорту і прав людини, не повинна користуватися привілеєм проведення такого бажаного заходу доти, доки права, свободи і суверенітет їх народу не будуть у повній мірі дотримані і представлені їх урядом».

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Серед підписантів звернення - більш як 20 членів Конгресу США від обох партій, а також члени парламентів Польщі, України, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Словаччини, Великої Британії, Чехії та Данії. З українських парламентаріїв листа підписали Олексій Гончаренко, Олександр Мережко і Ярослав Юрчишин.

Чемпіонат світу з хокею наступного року має пройти в Білорусі і Латвії. У 2020 році чемпіонат, запланований до проведення в Швейцарії, не відбувся через пандемію коронавірусної інфекції.

Міжнародний олімпійський комітет нещодавно заборонив Олександру Лукашенку і ще ряду офіційних осіб Білорусі брати участь в олімпійських заходах. Серед затриманих на акціях протесту в Білорусі були відомі спортсмени.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.