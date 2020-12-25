Мантра про «зброю з України» чітко вписується у політику Лукашенка – МЗС

Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка про буцімто завезення у Білорусь великої кількості зброї з України.

Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву Олександра Лукашенка.

«Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про «зброю з України», чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу», - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна не є ворогом Білорусі та засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно затримані члени «групи Миколи Автуховича» готували теракти «по всій країні» і везли «тоннами зброю через Україну», але білоруські спецслужби «всі їх канали розкрили»