Україні потрібно мати серйозні амбіції для розбудови системної співпраці з Китаєм – Єнін

Україні потрібно мати серйозні амбіції і бути готовою до нестандартних рішень, щоб вибудувати системну співпрацю з Китаєм для обопільної вигоди обох країн.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін з приводу 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України і КНР.

Дипломат відзначив, що наші країни уподовж десятиліть послідовно закладали міцні підвалини стосунків, з кожним роком створюючи дедалі міцніший фундамент для справжнього партнерства.

Єнін нагадав, що протягом останніх років головними досягненнями українсько-китайських взаємин є запровадження стратегічного партнерства, укладення великого політичного Договору, розвиток та урізноманітнення економічних зв’язків, впровадження перспективних напрямків взаємодії в рамках ініціативи Нового Шовкового шляху, зміцнення науково-технічної співпраці, розширення гуманітарних стосунків, поглиблення можливостей взаємного пізнання наших народів.

«Сьогодні Україна цікава для Китаю не лише у традиційних галузях, але й у цілком сучасних секторах економіки, таких як інформаційні технології, телекомунікації, суднобудування, специфічний туризм, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден тощо. Цілеспрямована й системна співпраця з Китаєм, безумовно, не лише сприятиме модернізації української економіки, а й допоможе забезпечити обопільну вигоду. А для цього нам необхідно мати серйозні і реальні амбіції, витримати шалену конкуренцію і не боятися нестандартних рішень для подолання викликів сьогодення, у тому числі й наслідків пандемії COVID-19", - написав заступник міністра.

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Як відомо, 27 грудня 1991 року КНР визнала незалежну Україну, а вже 4 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини та закріплено наміри двох країн розбудовувати повномасштабну співпрацю.