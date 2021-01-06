Україна наполягає на поверненні викраденої у Луганську ікони – Кулеба

Україна і надалі вимагає повернення православної ікони, викраденої в Луганську і подарованої міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту до Боснії.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твітері.

«Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони», - написав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік на пресконференції у вівторок заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав, - але не Україні, і знову заявив, що "це сімейна ікона".

Православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.

14 грудня 2020 року стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.