Помпео шкодує про відсутність прогресу на Сході України

Чинна Адміністрація США визнає свою неспроможність досягти більшого прогресу у розв’язанні конфлікту в Україні та шкодує стосовно цього.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю Bloomberg заявив державний секретар США Майк Помпео.

“Ми зробили багато всього, однак у південно-східній Україні досі триває конфлікт. Ми не досягли значного прогресу, як і європейці у їх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б волів, аби упродовж перебування при владі ми досягли більшого”, - сказав Помпео.

Він зазначив, що наразі конфлікт в Україні залишається переважно замороженим.

“Росіяни двічі укладали угоди, які не виконували. Мені прикро через це. Ми продовжували чинити правильно для українців: чи йдеться про наші зусилля із зупинки будівництва Nord Stream 2, чи про рішення президента надати українцям летальне обладнання (попередня Адміністрація неодноразово відмовлялася це робити”, - розповів держсекретар.

Він додав, що США також намагалися “збільшити спроможність українського уряду обороняти себе від російських загроз: військових, інформаційних, внутрішніх, енергетичних”.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року члени Колегії виборників США провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів Байдену. Для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.

6 січня Конгрес на спільному засіданні обох палат має затвердити результати голосування Колегії виборників та перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.

Фото: ОП