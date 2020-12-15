Дії Москви загрожують стабільності у Середземному морі - Помпео

Російська влада прожовує загрожувати стабільності у Середземному морі, використовуючи різні брудні інструменти.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві державного секретаря Майка Помпео.

«Росія продовжує загрожувати середземноморській стабільності, використовуючи різноманітні прийоми для поширення дезінформації, підриву національного суверенітету, посіву хаосу й конфліктів та розколу в середині країн у регіоні», - заявив він.

За словами Помпео, заможні росіяни, більшість з яких мають зв’язки з Кремлем, відмили мільярди доларів через Кіпр і Мальту, що призвело до проблем на внутрішніх ринках та до поширення корупції у згаданих країнах.

Держсекретар додав, що у Греції Москва намагається своїми діями, зокрема, втручатися у внутрішні релігійні питання.

Він також навів приклади Сирії та Лівії, де російська влада підтримує режими, які вбивають цивільних.

«Цей список можна продовжувати. Всі ці дії наочно демонструють, що якщо хтось грає в політичні ігри і намагається зупинити прогрес у регіональних конфліктах, це Росія, яка діє лише для просування власних інтересів на шкоду всьому регіону», - зазначив Помпео.