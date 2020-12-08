Держдеп США включив Росію до «спецсписку» через порушення релігійних свобод

Держдеп США включив Росію до «спецсписку» через порушення релігійних свобод

Заява
Укрінформ
Державний департамент США включив Росію до спеціального "списку спостереження" країн, які порушують релігійні свободи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві державного секретаря США Майка Помпео.

"Ми додаємо Росію, Коморські острови, Нікарагуа та Кубу до спеціального списку спостереження за урядами, які вчинили або допускали серйозні порушення в питанні релігійної свободи", - повідомив Помпео.

Водночас, завдяки зробленому значному прогресу за минулий рік, Узбекистан і Судан були виключені з цього списку.

За словами Помпео, Сполучені Штати також позначили Бірму, Китай, Еритрею, Іран, Нігерію, Північну Корею, Пакистан, Саудівську Аравію, Таджикистан та Туркменістан як країні, що «викликають особливе занепокоєння» з приводу свободи віросповідання.

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«США продовжуватимуть працювати над припиненням релігійно вмотивованих переслідувань у всьому світі та сприяти забезпеченню того, щоб кожна людина в будь-який час мала право жити згідно зі своїми переконаннями», - зазначив Помпео.

Як повідомляв Укрінформ, уряд США додав три російські компанії до списку санкцій за порушення закону про нерозповсюдження зброї масового ураження.

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