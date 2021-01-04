Помпео: «Ми діяли на різних фронтах проти Росії»

Помпео: «Ми діяли на різних фронтах проти Росії»

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Укрінформ
Держсекретар США Майк Помпео нагадав про підтримку, яку адміністрація Трампа надавала Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це Помпео написав у серії повідомлень у Твіттері.

“США мають ставитись до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти”, - переконаний голова Держдепу.

Загалом, за словами Помпео, "з 2017 року адміністрація Трампа наклала санкції на більш як 365 російських обєктів у відповідь на дестабілізуючі та агресивні дії Росії в Україні та Європі".

Держсекретар також згадав про поїздку до України, де він зустрівся із пораненими військовими: "Коли я відвідав Київський військовий госпіталь, щоб зустріти сміливих українських борців за свободу, один з них зірвав нашивку з форми і дав мені її".

Окрім того, Помпео нагадав: “Ми діяли на різних фронтах проти Росії, в тому числі у сфері релігійних свобод. Я пояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу”.

На доказ протистоянню Росії Помпео навів ще один факт: “Величезний крок уперед: я видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону на надання летальної військової підтримки Україні. Обама не надіслав зброю борцям за свободу. Ми це зробили”.

Як повідомлялося, новообраний президент США Джо Байден оголосив про намір призначити держсекретарем Ентоні Блінкена.

У 2015-2017 роках він працював заступником Гілларі Клінтон, займаючись Близьким Сходом і боротьбою з «Ісламською державою».

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Блінкен також є критиком агресивної поведінки РФ на міжнародній арені та прихильником активної зовнішньої політики США.

Фото: Офіс Президента

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