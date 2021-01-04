Помпео: «Ми діяли на різних фронтах проти Росії»

Держсекретар США Майк Помпео нагадав про підтримку, яку адміністрація Трампа надавала Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це Помпео написав у серії повідомлень у Твіттері.

“США мають ставитись до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти”, - переконаний голова Держдепу.

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Загалом, за словами Помпео, "з 2017 року адміністрація Трампа наклала санкції на більш як 365 російських обєктів у відповідь на дестабілізуючі та агресивні дії Росії в Україні та Європі".

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Держсекретар також згадав про поїздку до України, де він зустрівся із пораненими військовими: "Коли я відвідав Київський військовий госпіталь, щоб зустріти сміливих українських борців за свободу, один з них зірвав нашивку з форми і дав мені її".

Showing up matters. When I visited a Kyiv military hospital to meet brave Ukrainian freedom fighters, one of them ripped the patch off his uniform and gave it to me. Never underestimate the power of #LeadingFromTheFront. pic.twitter.com/SlPEtZ3zOk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Окрім того, Помпео нагадав: “Ми діяли на різних фронтах проти Росії, в тому числі у сфері релігійних свобод. Я пояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу”.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U.S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, helped the Metropolitan escape Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

На доказ протистоянню Росії Помпео навів ще один факт: “Величезний крок уперед: я видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону на надання летальної військової підтримки Україні. Обама не надіслав зброю борцям за свободу. Ми це зробили”.

Huge step forward: I issued the Crimea Declaration, which reversed the ban on lethal military assistance to Ukraine. Obama wouldn't send freedom fighters weapons. We did. pic.twitter.com/QaoH2Dhdso — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Як повідомлялося, новообраний президент США Джо Байден оголосив про намір призначити держсекретарем Ентоні Блінкена.

У 2015-2017 роках він працював заступником Гілларі Клінтон, займаючись Близьким Сходом і боротьбою з «Ісламською державою».

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Блінкен також є критиком агресивної поведінки РФ на міжнародній арені та прихильником активної зовнішньої політики США.

Фото: Офіс Президента