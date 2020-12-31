«Коронавірусний» рік: глава ОП назвав здобутки України на міжнародній арені

Попри пандемію COVID-19 та карантинні обмеження 2020 року українська влада активно працювала на міжнародній арені.

Про це у своїй колонці на сайті LIGA.net написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

За його словами, економізація зовнішньої політики дає результати – незважаючи на серйозну світову кризу та закриття кордонів, скорочення українського експорту є незначним.

«Попри величезні зусилля супротивників, ми суттєво розширили співробітництво з ключовими партнерами», – зауважив Єрмак.

Він нагадав, що у 2020 році Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, а у вересні успішно провела спільні безпрецедентні широкомасштабні військові навчання.

На переконання керівника ОП, партнерство зі США вийшло на новий рівень, улітку США затвердили військову допомогу Україні на суму 250 млн доларів.

«Йдеться про надання нашій країні засобів контрбатарейної боротьби, транспорту, медичного обладнання та підготовку українських воїнів, в Україну надійшла партія протитанкових комплексів «Джавелін», – написав він.

Крім того, за словами Єрмака, Саміт Україна – ЄС продемонстрував: наша країна впевнено крокує до повноправного членства у Євросоюзі.

За його словами, триває копітка робота над оновленням Угоди про асоціацію та для підписання «промислового безвізу», що дасть більше можливостей для експорту українським виробникам.

Керівник ОП упевнений, що амбітна Угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією надасть величезний поштовх співпраці в усіх сферах – від торгівлі та інвестицій до політичної взаємодії. Він нагадав, що умови кредитних гарантій для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів дадуть змогу реалізувати інвестпроекти в різних секторах.

«Переоснащення ВМС України сучасними ракетними катерами зміцнить нашу обороноздатність. Ми зможемо модернізувати потужності українських суднобудівників та завантажити їх виробництвом частини кораблів. Плануємо будівництво двох військово-морських баз», – наголосив Єрмак.

Візит Президента до Туреччини керівник ОП також вважає історичним. За його словами, суттєво збільшиться співпраця у сфері безпеки і ВПК – спільно вироблятимуться корвети, двигуни та військові дрони, розвиватимуться системи ППО.

«Відкриваються серйозні перспективи в енергетиці, в інфраструктурі, у фінансовому секторі та промисловості, готується Угода про вільну торгівлю», – наголосив Єрмак.

Він запевнив, що цього року Україна була надзвичайно активною на шляху до миру і після кількарічної перерви команда Президента Володимира Зеленського відновила переговори у Нормандському форматі та перезавантажила роботу Тристоронньої контактної групи.

«Україна змогла повністю переконати міжнародних партнерів у прагненні до миру на нашій землі, що ми робимо для цього все можливе, і що точно не українська сторона гальмує процес», – заявив керівник Офісу глави держави.

Єрмак додав, що вдалося визволити десятки українських громадян із полону й досягти найдовшої дії режиму припинення вогню. За його даними, вдалося врятувати десятки життів – як військовослужбовців ЗСУ, так і мирних жителів по обидва боки лінії фронту.

Керівник ОП запевнив, що Україна у 2020 році повернула у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму.

Фото: ОП