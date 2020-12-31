Єрмак каже, що в 2021 році Україна зробить «великий стрибок»

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наступного року завданням влади є прискорення розвитку України.

Про це він написав у колонці для видання "Ліга.нет", повідомляє Укрінформ.

"Наступного року на нас чекає дуже багато цікавої і важливої роботи. Володимир Зеленський надав чітку стратегічну візію – прискорення розвитку України. І наше завдання – перетворити це у реальне поліпшення життя усіх українців", – зазначив керівник ОП.

За його словами, критично важливо продовжити розбудову країни – транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури, а також – медичної системи. Крім того, він пообіцяв, що наступного року "серйозну увагу" приділять освітнім та культурним об'єктам.

"Продовжимо будувати якісні дороги, які мають привести людей до відремонтованих театрів, музеїв, замків та інших туристичних магнітів", – пообіцяв Єрмак.

Водночас керівник ОП переконує, що для прискорення реалізації довгострокових планів потрібно подолати "спротив старої системи".

"Незважаючи на те, що проти наших дій цього року об’єднались вітчизняні корупціонери, олігархічні клани та закордонні спецслужби, їм не вдасться ані зруйнувати систему антикорупційних органів, ані розсварити Україну із західними партнерами, ані зупинити оновлення країни. Вони щодня роздають нездійсненні обіцянки, а ми тихо працюємо. Вони переконували українців, що місцеві вибори стануть провалом для чинної влади, але маємо найбільшу кількість мандатів", – заявив Єрмак.

Він запевнив, що Україна – це країна, яка ніколи не зупиняється, і висловив переконання, що нинішній рік був роком перед великим стрибком у 2021-му.

"Наша мотивація проста: створити країну, за яку подякують майбутні покоління", – додав керівник ОП.