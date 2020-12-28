Єрмак запевняє: Україна не веде жодних переговорів щодо російської вакцини

Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусу, крім Російської Федерації.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.

За його словами, Україна веде переговори з усіма виробниками, щоб якнайшвидше отримати вакцину.

"Ми працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", – сказав Єрмак.

На уточнювальне запитання щодо російської вакцини Єрмак відповів, що переговори з РФ не ведуться, оскільки вакцина, вироблена в Російській Федерації, не сертифікована на міжнародному рівні.

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Як повідомлялося, згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить для 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 27 грудня повідомив, що уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX.

За минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 385 нових випадків зараження COVID-19, померли 75 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 030 374 людей.