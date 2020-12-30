Зеленський призначив посла у Туркменістані та представника в ІМО

Президент Володимир Зеленський призначив Віктора Майка послом України у Туркменістані.

Відповідний указ №610/2020 від 30 грудня опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туркменістані", - йдеться в документі.

Крім того, указом №611/2020 Президент призначив посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Вадима Пристайка постійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом.

Як повідомлялось, Майко у 2005 - 2010 роках перебував на посаді посла України в Туркменістані, а з у 2006 - 2010 роках за сумісництвом також був послом в Афганістані.

Фото: president.gov.ua