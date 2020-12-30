Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом у США - Єнін

Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України в США, водночас остаточне рішення буде ухвалюватися Президентом України», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, коли до України приїде новий американський посол, Єнін сказав: «Ми активно працюємо над тим, щоб якомога швидше відбулися повноформатні контакти керівництва Української та Американської держав. Певним чином нас стримує епідемічна ситуація, існують певні бюрократичні процедури, які мають бути належним чином завершені».

Водночас, за його словами, «ті сигнали, які ми отримуємо, свідчать, що Україна буде одним із пріоритетів США, і це, на нашу думку, значною мірою сприятиме прискоренню початку предметних контактів з новою адміністрацією».

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«Ми з нетерпінням очікуємо приїзду до України нового американського посла, і впевнені, що він матиме надзвичайно високий кредит довіри у нової американської адміністрації», - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд Президента кандидатуру нового посла України в США Оксани Маркарової, виходячи з принципу ротації очільників закордонних дипустанов. Він зазначив, що у разі призначення Маркарової Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що в Офсі Президента схвалено рішення замінити посла України в США Володимира Єльченка і призначити на цю посаду Оксану Маркарову.