Кулеба висунув Маркарову на посаду посла України в США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд Президента кандидатуру нового посла України в США Оксану Маркарову, виходячи з принципу ротації очільників закордонних дипустанов.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Фейсбуці.

Він зазначив, що нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.

“Кандидатуру нового Посла на розгляд Президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі”, - зауважив міністр.

Він додав, що у разі призначення Маркарової Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ.

“Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також у тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси... Колишня і успішна міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом”, - резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, учора кілька ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що в Офсі Президента схвалено рішення замінити посла України в США Володимира Єльченка і призначити на цю посаду Оксану Маркарову.