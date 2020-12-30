Тупицький не може скликати спецзасідання КСУ – Веніславський

Олександр Тупицький наразі не може виконувати обов'язки судді та голови Конституційного суду, а також скликати спеціальне засідання КСУ.

Про це заявив представник Президента в КСУ Федір Веніславський, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

«З учорашнього дня Олександр Тупицький вже не може виконувати повноваження судді КСУ протягом двох місяців. Тобто він не може виконувати повноваження судді КС та його Голови, а отже, і скликати спеціальне засідання», – сказав Веніславський.

За його словами, спеціальне пленарне засідання може бути скликане виключно головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження.

"Пан Тупицький не має на сьогодні повноважень ні як суддя, ні як Голова, який відсторонений від посади, скликати спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду», - пояснив представник Президента.

Він також зазначив, що відсторонення Тупицького від посади судді – це "фактично вимушений крок, зроблений Президентом України з метою встановлення істини під час досудового розслідування кримінальної справи».

«Юридично це означає, що пан Тупицький з учорашнього дня більше не може виконувати повноваження судді протягом двох місяців. Тобто він не може брати участь у засіданнях Конституційного Суду, він не може брати участь в інших заходах, які відбуваються у КСУ», – пояснив Веніславський.

Він нагадав, що рішення будо прийнято Президентом відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу і є реакцією на звернення Офісу Генерального прокурора про відсторонення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, від виконання посадових обов’язків.

«Це робиться для того, щоб особа, яка займає певну посаду, особливо таку відповідальну як суддя КСУ, і тим більше – Голова Конституційного Суду, не могла втручатися у здійснення досудового розслідування. Щоб вона не перешкоджала своїми діями органам досудового розслідування», – зауважив представник Президента в КСУ.

Веніславський додав, що роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки, за його словами, юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень давати жодних роз’яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

У КСУ ж заявили, що Тупицький зобов’язаний далі виконувати свої обов’язки, а Президент має скасувати свій указ про його відсторонення як такий, що не відповідає Конституції.