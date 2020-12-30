Відсторонення Тупицького: КСУ проведе збори 5 січня - джерело

Судді Конституційного Суду 5 січня проведуть збори суддів, на яких розглянуть Указ Президента Володимира Зеленського про відсторонення очільника суду Олександра Тупицького.

Про це повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Збори суддів відбудуться 5 січня о 12 годині. Розглядатимуть питання відсторонення голови суду", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що у середу зранку служба охорони не пропускала Тупицького у будівлю суду. Проте для нього замовив перепустку голова Секретаріату КС, і зрештою Тупицький потрапив на робоче місце.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня Президент підписав Указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.

Уже 30 грудня у КС заявили, що вважають Указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.

Раніше голові КСУ Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

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Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день.

Натомість Офіс Генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.