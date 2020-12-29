Конституційна криза: Зеленський збирав Раду нацбезпеки – Мендель

Конституційна криза: Зеленський збирав Раду нацбезпеки – Мендель

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони для розгляду, зокрема, питання конституційної кризи.

Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу.

"Сьогодні Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи", - зазначила вона.

Речниця глави держави запевнила, що про всі деталі засідання будуть повідомлені офіційно.

За її словами, наразі засідання вже закінчилося.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.

15 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти №4470 та №4471, який має на меті відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.

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