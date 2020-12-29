Конституційна криза: Зеленський збирав Раду нацбезпеки – Мендель

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони для розгляду, зокрема, питання конституційної кризи.

Про це розповіла прессекретарка Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу.

"Сьогодні Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи", - зазначила вона.

Речниця глави держави запевнила, що про всі деталі засідання будуть повідомлені офіційно.

За її словами, наразі засідання вже закінчилося.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.

15 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти №4470 та №4471, який має на меті відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.