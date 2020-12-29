СБУ оголосила заочну підозру ексдепутату Ради від «Партії регіонів»

СБУ оголосила заочну підозру ексдепутату Ради від «Партії регіонів»

Укрінформ
Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради від «Партії регіонів» щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу.

Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим.

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Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

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Документування дій зловмисника здійснювали співробітники Управління СБУ у Херсонській області під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата Олексія Журавка.

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