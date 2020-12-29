СБУ оголосила заочну підозру ексдепутату Ради від «Партії регіонів»

Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради від «Партії регіонів» щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу.

Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим.

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Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Документування дій зловмисника здійснювали співробітники Управління СБУ у Херсонській області під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата Олексія Журавка.