Суд арештував майно лідера партії закарпатських угорців Брензовича

Закарпатський апеляційний суд постановив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в лідера партії закарпатських угорців КМКС Василя Брензовича.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«У понеділок, 28 грудня 2020 року, Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у Василя Брензовича. Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно.

«Отже, клопотання слідчого задоволено повністю», - уточнили у судовій установі.

Як повідомлялося, раніше в голови КМКС Василя Брензовича СБУ провела обшуки. На першій сесії облради депутата від КМКС Брензовича не було. Як стало відомо з неофіційних джерел, напередодні він виїхав з нашої країни через загрозу вручення підозри.