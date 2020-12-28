Російські спецслужби збирають інформацію про начальника ГУР - перехопили розмову агентів

Російські спецслужби шукають шляхи дестабілізації ситуації в Україні, намагаючись дискредитувати співробітників Головного управління розвідки Міноборони за допомогою зрадників з кримського главку СБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Від початку збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, окрім військових, політичних та спеціальних заходів, кремлівські керманичі приділяють особливу увагу проведенню інформаційно-психологічних операцій. Метою таких операцій є комплексний вплив на населення України, який зокрема включає намагання всіляко дискредитувати представників вищого державного та військового керівництва нашої держави. З цією метою та за допомогою російських і проросійських інформаційних ресурсів та агентів впливу на території України розповсюджуються фейкові новини, документи, чутки, плітки, вкидаються нібито достовірні матеріали, які свідчать про професійну некомпетентність, факти корупції або якісь ганебні чи “зрадницькі” вчинки вітчизняних керівників», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, особливу увагу російські спецслужби приділяють дискредитації співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так, у грудні ц. р. одним із підрозділів ГУР МОУ було перехоплено розмову між двома представниками російської Федеральної служби безпеки, які перебували у Сімферополі та Донецьку відповідно й обговорювали пошук інформації щодо начальника розвідувального органу МО України полковника Кирила Буданова та передачу її до управління ФСБ РФ, що спеціалізується на проведенні спеціальних та диверсійних операцій.

Головне управління розвідки оприлюднило аудіофайл розмови та повідомило, що співрозмовниками є колишні співробітники кримського Главку СБУ, які зрадили присязі та перейшли на службу до ФСБ РФ: Склянко Олександр Миколайович, 05.08.1973 р. н., колишній начальник відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБУ в АР Крим та Черних Микола Сергійович, 12.10.1978 р. н., колишній заступник начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБУ в АР Крим.

Як відзначили в пресслужбі, на жаль, Україна має чимало прикладів зрадництва з боку колишніх офіцерів українських спецслужб. «Воєнна розвідка вкотре нагадує їм, а також усім російським військовим злочинцям про неминучість покарання за свої злочини», - зазначили в ГУР Міноборони.