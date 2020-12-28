Разумков каже, що йому не соромно за свою роботу в Партії регіонів

Разумков каже, що йому не соромно за свою роботу в Партії регіонів

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що йому не соромно за свою колишню роботу в Партії регіонів, адже там він отримав досвід.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Поясню. В Партії регіонів, як і в будь-якій іншій структурі, було багато достойних професійних людей. В Партію регіонів я потрапив у 2006 році, коли Партія регіонів була в опозиції. З Партії регіонів я пішов у 2010 році, коли вона прийшла до влади. Я за це не отримав ні посад, ні фінансових якихось плюсів. Я отримав досвід. Як говорить один мій колега – все, що не приносить гроші, називається досвідом. Тому мені точно не соромно. Мені на той момент було шкода людей, які пройшли такий же шлях, а потім стали непотрібні", - розповів Разумков.

За його словами, у 2010 році змінилася влада, і багато тих, хто був "з правильними морально-етичними позиціями, з цілями", були потім відсунуті на задній план. "І так, це погано. Але за це соромно точно не мені, тому що не я це робив", - сказав спікер парламенту.

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Говорячи про співпрацю з Сергієм Тігіпком і його партією "Сильна Україна", Разумков заявив, що і за цю роботу йому також не соромно, бо свого часу це був дуже цікавий проєкт.

"Я багато років працював із Сергієм Леонідовичем, я з великою повагою до нього ставлюся. Я думаю, це той проміжок часу, який мене навчив багато чого... Я працював у різних іпостасях на ой час, був і керівником протоколу, якщо ми говоримо про "Сильну Україну", керівником секретаріату Київської організації. Я працював безпосередньо у штабах Сергія Леонідовича. Тому я не розумію, за що мені повинно бути соромно... "Сильна Україна" на той момент, коли вона будувалася, була дуже цікавим проєктом, в гарному розумінні. Я не люблю називати партії проєктами, але це була достатньо незвичайна історія, і мені шкода, що вона свого часу пішла в лєту", - зазначив голова ВР.

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Відповідаючи на запитання, як називатиметься партія Разумкова, Голова ВР заявив, що поки жодними партійними проєктами не займається. "Я навіть на місцевих виборах не брав участі – перші вибори, коли я не брав участі у виборчій кампанії", - зауважив Разумков.

Як повідомлялося, Разумков із 2006 до 2010 року був членом Партії регіонів. Пізніше він пояснив, що вийшов із партії у 2010 році через розчарування в процесах, які почали відбуватися в політичній силі.

У 2010-2014 роках Разумков працював із Сергієм Тігіпком. У листопаді 2009 року Трудова партія обрала Тігіпка своїм головою та змінила назву на “Сильну Україну”. У березні 2012 року “Сильна Україна” саморозпустилася й об'єдналася з Партією регіонів, а Тігіпко став заступником голови ПР.

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