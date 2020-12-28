Разумков каже, що серед його друзів немає жодного олігарха

Разумков каже, що серед його друзів немає жодного олігарха

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що після того, як він очолив парламент, у нього стало більше друзів, але серед них немає жодного олігарха.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв'ю "Українській правді".

"Як став Головою Верховної Ради, точно стало більше (друзів - ред.). Скоро новорічні свята, дуже хочу собі побажати, щоб їх стало не набагато менше, коли я не буду Головою Верховної Ради. Дійсно, за ці півтора року в мене з’явилася велика кількість людей, яких я можу назвати друзями. Це люди, які з’явилися під час виборчої кампанії... Є і політики, є журналісти, є і представники громадського сектору", - розповів Разумков.

При цьому він запевнив, що олігархів серед його друзів немає.

Читайте також: Разумков спростовує інформацію про конфлікт із Зеленським

Відповідаючи на запитання, які у Разумкова відносини з представниками великого бізнесу, Голова ВР заявив, що йому "жодного разу вони не пропонували кошти", "жодного разу не було якихось таємних перемовин", і з деякими він навіть не знайомий особисто.

Разумков також запевнив, що ніколи не вів жодних переговорів щодо його присутності на тих чи інших телеканалах, власниками яких є олігархи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-