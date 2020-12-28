Разумков каже, що серед його друзів немає жодного олігарха

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що після того, як він очолив парламент, у нього стало більше друзів, але серед них немає жодного олігарха.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв'ю "Українській правді".

"Як став Головою Верховної Ради, точно стало більше (друзів - ред.). Скоро новорічні свята, дуже хочу собі побажати, щоб їх стало не набагато менше, коли я не буду Головою Верховної Ради. Дійсно, за ці півтора року в мене з’явилася велика кількість людей, яких я можу назвати друзями. Це люди, які з’явилися під час виборчої кампанії... Є і політики, є журналісти, є і представники громадського сектору", - розповів Разумков.

При цьому він запевнив, що олігархів серед його друзів немає.

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Відповідаючи на запитання, які у Разумкова відносини з представниками великого бізнесу, Голова ВР заявив, що йому "жодного разу вони не пропонували кошти", "жодного разу не було якихось таємних перемовин", і з деякими він навіть не знайомий особисто.

Разумков також запевнив, що ніколи не вів жодних переговорів щодо його присутності на тих чи інших телеканалах, власниками яких є олігархи.