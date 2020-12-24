Новий посол Бразилії прибув в Україну
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.
Дипломати обговорили пріоритетні завдання в відносинах між країнами на 2021 рік.
"Окремою темою розмови стала співпраця України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах", – йдеться в повідомленні.
Співрозмовники домовилися докласти зусиль для підготовки офіційного візиту президента Бразилії до України, підписання низки двосторонніх документів.
"Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією", - наголосив Єнін.
Серед найбільш перспективних сфер співробітництва український дипломат визначив сільське господарство, фармацевтичну галузь, реалізацію інфраструктурних проєктів.
Фото: МЗС