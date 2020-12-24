Новий посол Бразилії прибув в Україну

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін зустрівся з новим послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Дипломати обговорили пріоритетні завдання в відносинах між країнами на 2021 рік.

"Окремою темою розмови стала співпраця України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах", – йдеться в повідомленні.

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Співрозмовники домовилися докласти зусиль для підготовки офіційного візиту президента Бразилії до України, підписання низки двосторонніх документів.

"Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією", - наголосив Єнін.

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Серед найбільш перспективних сфер співробітництва український дипломат визначив сільське господарство, фармацевтичну галузь, реалізацію інфраструктурних проєктів.

Фото: МЗС