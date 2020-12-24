Кулеба назвав закордонних українців одним із пріоритетів МЗС у наступному році
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Потреба в такій політиці перезріла, нам потрібно вивести взаємодію із закордонним українством на якісно новий рівень", - пояснив міністр.
Він додав, що не завадить свіжий погляд на структуру закордонних українців, тому що за результатами низки хвиль міграції, "це дуже різні люди в дуже різних країнах, в яких є відмінні потреби".
У свою чергу, Кулеба назвав збереження єдності української спільноти у світі потребою Української держави.
"Якщо ти хочеш бути українцем, якщо ти ідентифікуєш себе як українець, то неважливо, в якому кутку світу ти знаходишся", - наголосив міністр.
Кулеба закликав міжнародних українців підтримувати зв'язок з Україною, адже саме довкола цього принципу МЗС працюватиме з українцями діаспори з метою побудови ефективної політики взаємодії з ними.
Іншими пріоритетами діяльності МЗС у наступному році будуть протидія агресії РФ, боротьба з пандемією COVID-19, запуск Кримської платформи, просування експорту, енергетика та вихід на Африканський континент.