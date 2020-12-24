Кулеба назвав закордонних українців одним із пріоритетів МЗС у наступному році

Розробка та створення якісно нової й ефективної політики України щодо закордонних українців є одним із семи основних пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ України в 2021 році.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потреба в такій політиці перезріла, нам потрібно вивести взаємодію із закордонним українством на якісно новий рівень", - пояснив міністр.

Брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби

Він додав, що не завадить свіжий погляд на структуру закордонних українців, тому що за результатами низки хвиль міграції, "це дуже різні люди в дуже різних країнах, в яких є відмінні потреби".

У свою чергу, Кулеба назвав збереження єдності української спільноти у світі потребою Української держави.

"Якщо ти хочеш бути українцем, якщо ти ідентифікуєш себе як українець, то неважливо, в якому кутку світу ти знаходишся", - наголосив міністр.

Кулеба закликав міжнародних українців підтримувати зв'язок з Україною, адже саме довкола цього принципу МЗС працюватиме з українцями діаспори з метою побудови ефективної політики взаємодії з ними.

Іншими пріоритетами діяльності МЗС у наступному році будуть протидія агресії РФ, боротьба з пандемією COVID-19, запуск Кримської платформи, просування експорту, енергетика та вихід на Африканський континент.