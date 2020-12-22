Україна приєдналася до глобального механізму санкцій ЄС за порушення прав людини

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо запровадження глобального механізму санкцій ЄС за порушення прав людини.

Про це йдеться у Декларації високого представника ЄС щодо приєднання ряду третіх країн до цієї політики Євросоюзу, оприлюдненій на сайті Європейської ради, повідомляє Укрінформ.

Йдеться про рішення Ради ЄС 7 грудня 2020 року, яке встановлює рамкові умови для цільових обмежувальних заходів реагування на серйозні порушення прав людини по усьому світові.

Зазначається, що країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країна Європейської зони вільної торгівлі Норвегія, а також Україна, Вірменія і Грузія приєдналися до цього Рішення Ради ЄС.

У Декларації зазначається, що зазначені країни забезпечать відповідність національної політики із цим рішенням Ради ЄС. Євросоюз узяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх.

Як повідомляв Укрінформ, Рада міністрів ЄС із закордонних справ на засіданні 7 грудня, яке відбувалося в режимі телеконференції, затвердила глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини.

Цей режим, який ще називають європейським аналогом "Акта Магнітського", не матиме географічних обмежень і стосуватиметься будь-яких осіб чи установ по всьому світу, якщо вони причетні до серйозних порушень прав людини, таких як геноцид, тортури, вбивства та зникнення людей, насильство, системні порушення прав людини на зібрання та асоціації. Їх перелік формуватиметься з ініціативи країн Євросоюзу, які представлятимуть обґрунтовані пропозиції на розгляд Ради ЄС.

Особи та установи, що потраплять під санкції, зазнають заморожування активів на території Євросоюзу. Фізичним особам будуть заборонені подорожі до європейських країн, громадянам ЄС і європейським фінансовим установам буде заборонено надавати таким особам та установа фінансові ресурси, включаючи кредити.