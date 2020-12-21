Уряд призначив Вітренка тимчасовим керівником Міненерго
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.
"Уряд прийняв рішення звільнити з посади першого заступника Міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою. Юрія Вітренка призначено першим заступником Міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні.
Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність.
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів з мінімально необхідних 226.