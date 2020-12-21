Уряд призначив Вітренка тимчасовим керівником Міненерго

Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд прийняв рішення звільнити з посади першого заступника Міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою. Юрія Вітренка призначено першим заступником Міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України", - йдеться у повідомленні.

Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів з мінімально необхідних 226.