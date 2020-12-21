Перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення із займаної посади.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

«Прийняла таке рішення», - написала вона, оприлюднивши фото своєї заяви про звільнення з 22 грудня.

Водночас Буславець відмовилася коментувати причини свого рішення: «Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде».

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня 2020 року уряд призначив Ольгу Буславець першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля, поклавши на неї тимчасове виконання обов’язків міністра.

Однак 20 листопада Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про покладення виконання обов’язків міністра на Буславець.

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Новим т.в.о. призначили Юрія Бойка, який до цього працював заступником міністра енергетики.