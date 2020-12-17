Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України". Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».

Вітренко Юрій пролетів з посадою Міністра енергетики України / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

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Як раніше повідомила в коментарі журналістам член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун, профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Обов’язки міністра енергетики з 20 листопада виконує Юрій Бойко, який до цього працював заступником міністра.